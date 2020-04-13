Украинский футболист – о коронавирусе: "Умер знакомый. Никаких симптомов сразу не было"

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за итальянский клуб "Аталанта", высказал свое мнение о серьезности коронавируса. Ранее он рассказывал о том, что в Италии две медсестры покончили с собой: "Сложно видеть столько смертей". Украинец очень жестко отзывался о тех, кто недооценивает угрозы пандемии.

"Если смотреть на всю Ломбардию, то Бергамо сейчас не на первом месте по количеству зараженных людей. Проблема в том, что человек может ходить неделю, не проявлять никаких симптомов, но заражать людей. Даже если люди остаются дома, это не сохраняет их от вируса, поскольку они могли его подхватить и раньше.

Я видел некоторые статьи о том, что история с коронавирусом раздута. У меня в Бергамо живет друг из моего родного города Житомир – у него умер знакомый. 60 лет, никогда не болел, никаких симптомов сразу не было. Человек умер от коронавируса. У меня соседка живет в моем доме, у нее брат в тяжелом состоянии.

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Здесь много людей, у которых кто-то в тяжелом состоянии. Это серьезные вещи. Да, нужно оставаться дома, но и государство должно обеспечить защиту для народа. Несмотря на коронавирус, можно оставаться дома, а потом выйти на улицу и остаться с ничем. Все друг другу должны помогать – и государство людям, и люди должны идти навстречу государству", – считает футболист.

Также футболист сборной Украины рассказал о своем будущем в итальянском клубе. Руслан Малиновский не собирается покидать "Аталанту". В сезоне 2019/2020 полузащитник в 31 матче забил пять мячей и сделал три передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Руслана в 11 миллионов евро.

Доктор Комаровский рассказал, как защитить руки от дезинфекторов:

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