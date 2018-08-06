Украинский футболист перешел из российского клуба в испанский

27-летний украинский защитник Ярослав Олейник подписал контракт с испанским "Кастельоном", который выступает в третьем по силе дивизионе страны. Контракт рассчитан на два года.

Ранее Олейник защищал цвета донецкого "Олимпика", луганской "Зари", "Мариуполя" и одесского "Черноморца". Последним клубом Ярослава была российская "Томь", за которую он провел пять матчей в 2017-м году.

Ранее мы писали, что украинский футболист "Александрии" Сергей Бацула перешел в клуб из чемпионата Бельгии. Ранее в "Кортрейке" выступали украинцы Андрей Тотовицкий, Евгений Макаренко и Филипп Будковский. Контракт подписан по схеме "3+2".

Ранее сообщалось, что Коноплянка может вернуться в чемпионат Испании. Футболист "Шальке" готов потерять в заработной плате ради игровой практики. На него претендует клуб из Барселоны.

А на днях "Барселона" объявила о покупке полузащитника "Баварии" Артуро Видаля. Чилиец заменит в команде ушедшего в китайский клуб Паулиньо, которого каталонцы после ЧМ-2018 продали назад в Китай.