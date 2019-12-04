Украинский футболист подался в музыканты: вышел дебютный клип спортсмена

За сутки клип бывшего защитника посмотрело почти пять тысяч человек

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Украинский футболист Антон Крамар начал музыкальную карьеру. В сети появился клип на дебютную песню спортсмена "Ми Все Розуміємо". За сутки клип бывшего защитника посмотрело почти пять тысяч человек. "На протяжении жизни накапливается много наблюдений и мыслей , которыми хочется поделиться", – так описал свою песню Антон на странице в Instagram.

Антон Крамар начал свою профессиональную карьеру в "Днепре" из Черкасс. Затем он выступал в "Арсенале" из Белой Церкви, "Львове", "Севастополе", "Буковине", затем были "Десна", "Звезда", "Горняк", а последней его командой числится "Черкасский Днепр", который он покинул в 2018 году. Некоторое время он выступал за аматорский "ЛНЗ-Лебедин".

Футболисты нередко связывают свою жизнь с музыкой. Еще во время спортивной карьеры лидер французского "Лиона" Мемфис Депай выпустил несколько клипов, сменил бутсы на микрофон экс-игрок "Реала" Ройстон Дренте, а экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин после завершения карьеры стал дижджеем.

Кстати, в Украине также хватает почитателей музыки. В большинстве – это бразильские легионеры "Шахтера". Футболисты частенько собираются у кого-то дома и исполняют любимые песни. Вот недавно полузащитник "горняков" Алан Патрик признался, что, если бы не футбол, стал бы музыкантом.

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