Украинский футболист подарил оборудование для больных коронавирусом в Испании

Роман Зозуля с 2017 года выступает за "Альбасете" - команду второго дивизиона

Мир продолжает вести борьбу с пандемией коронавируса, и по мере сил к этому подключаются и спортсмены. Например, на днях Роналду помог Португалии в борьбе с коронавирусом, купив щедрые подарки для больниц. Свой вклад сделал и украинский футболист Роман Зозуля, который выступает в Испании.

30-летний нападающий купил оборудование для городской больницы при Университете Альбасете, а именно – подарил специальную кровать для отделения интенсивной терапии. Об этом сообщило Radio Marca в соцсетях.

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Зозуля уже два с половиной года играет за "Альбасете" – команду второго испанского дивизиона. Ранее успешно защищал цвета "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы в 2016 году. Является воспитанником киевского "Динамо". Также играл и за сборную Украины.

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Ранее Роман принимал участие в акциях в поддержку украинской армии, из-за чего у него были проблемы с ультрас "Райо Вальекано" – мадридского клуба, в составе которого он так и не появился.

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