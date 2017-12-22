Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

Полузащитник "Олимпика", который идет на седьмом месте в чемпионате Украины, Сергей Шестаков перешел в венгерский клуб "Диошдьер". Контракт Шестакова с новым клубом уже подписан и вступит в силу с 15 января 2018 года. В четверг Сергей прошел медосмотр в Венгрии и после этого поставил подпись под соглашением.

"Мы выбрали Сергея, потому что он разносторонний игрок, у него хорошая скорость, поэтому он может ускорить нашу атакующую игру и сделать ее более опасной. Уверен, что он сможет быстро адаптироваться под нашу игру, – сказал Тамас Бодог, директор "Диошдьера".

"Буду честен, до сих пор я не следил за венгерским чемпионатом, но за последние несколько недель я наблюдал за городом и клубом, и я смотрел много матчей своей новой команды".

Напомним, что в январе этого года экс-игрок "Олимпика" Владимир Танчик подписал полуторагодичное соглашение с венгерским "Дьирмотом".

Ранее известный украинский футболист Василий Рац сравнил чемпионаты Украины и Венгрии: "Если бы не "Шахтер" и "Динамо", чемпионат Венгрии был бы интереснее украинского".