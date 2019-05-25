Украинский футболист Сергей Рыбалка отвесил два гола чемпиону Турции

Экс-футболист "Динамо" стал героем матча против "Галатасарая"

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка помог "Сивасспору" обыграть "Галатасарай" в заключительном туре чемпионата Турции. Команда украинца проигрывала по ходу встречи в два мяча, но еще до перерыва хозяева поля счет сравняли, а во втором тайме вышли вперед. Рыбалка отличился на 34-й и 77-й минутах.

Отметим, что для "Галатасарая" этот матч не имел турнирного значения. Клуб из Стамбула досрочно завоевал золотые медали Суперлиги. Кстати, ранее мы писали, что победа "Галатасарая" в чемпионате Турции принесет "Динамо" полмиллиона.

"Сивасспор" занимает 11-е место, но может опуститься на несколько позиции по итогам матчей ближайших преследователей. Тем не менее, команда давно обезопасила себя от вылета в низшую лигу.

В текущем сезоне Рыбалка провел за "Сивасспор" 29 матча в чемпионате и Кубке страны, забил четыре мяча и сделал три результативных передачи.

Напомним, что в Украине определился чемпион и обладатель Кубка страны. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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