Украинский футболист стал чемпионом Дании

Украинский нападающий Артем Довбык стал чемпионом Дании в составе "Мидтьюлланна". В последнем туре Суперлиги команда украинца обыграла Хорсенс со счетом 1:0, а главный конкурент "Брондбю" потерял очки в матче с "Ольборгом" (1:1). Таким образом, "Мидтьюлланн" не только сохранил отрыв от ближайшего преследователя, но и увеличил его до четырех баллов.

"Мидтьюлланн, основанный только в 1999 году, во второй раз в истории стал чемпионом страны. Впервые золотые медали команда завоевала в сезоне 2014/2015 годов.

Воспитанник "Днепра" Довбык пополнил состав датского клуба зимой 2018 года. Он успел провести за "Мидтьюлланн" 15 матчей во всех турнирах и забить три гола.

Ранее мы сообщали, что еще один украинский футболист Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа.

Также во второй раз подряд чемпионом Болгарии стал украинец Игорь Пластун, выступающий за "Лудогорец".

А украинский полузащитник Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" стать чемпионом Англии. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола переквалифицировал нашего футблиста в левого защитника.