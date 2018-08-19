Украинский футболист уже оправдывается за то, что не повернулся к российскому флагу

Виталий Федорив объяснил свое поведение тем, что он "верующий человек", и заявил, что уважает флаг и гимн любой страны

Украинский защитник клуба второго дивизиона чемпионата России "Нижний Новгород" Виталий Федорив уже оправдывается за то, что не повернулся к российскому флагу во время исполнения гимна этой страны перед матчем с "Сочи".

Перед началом встречи "Сочи" – "Нижний Новгород", во время исполнения гимна России, все игроки повернулись к флагу, а украинский защитник нижегородцев Виталий Федорив продолжил стоять лицом к трибунам.

"Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт – вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", – сказал Федорив.

Федорив, уроженец Львовской области Украины, начал футбольную карьеру в киевском "Динамо", с 2008 по 2011 года выступал за клуб "Амкар" из Перми, даже провел два матча в составе сборной Украины, после чего приостановил карьеру. Затем играл в "Кривбассе", латвийском "Спартаксе", "Говерле", "Олимпике". В феврале 2018 года он подписал контракт с нижегородским клубом.

Напомним, что ранее российских фанатов потроллил защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди, который после победы своей команды над московским "Спартаком" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов демонстративно показал трибунам щитки с украинским флагом. УЕФА не стал применять к украинцу никаких дисциплинарных мер.