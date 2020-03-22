Украинский футболист в охваченной коронавирусом Италии "надел" особенную маску

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский и его супруга Роксана находятся в эпицентре пандемии

Жена украинского полузащитника итальянской "Аталанты" (Бергамо) Руслана Малиновского Роксана рассказала о новых правилах жизни в нынешнем эпицентре пандемии коронавируса. Отметим, что, по последним данным, в Италии зафиксировано 53 578 случаев заражения коронавирусом, 4 825 человека погибло, 6 072 – вылечились.

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"Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи. Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро", – написала Роксана Малиновская в своих Instagram-сторис

Напомним, в ноябре у футболиста Малиновского родилась дочка. Вместе с 4-месячной Оливией Руслан и Роксана сейчас и проводят практически все свое время в Бергамо. При этом Роксана Малиновская показала в соцсети фото с тонизирующими масками, которыми украсила свое лицо и лицо своего супруга Руслана.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

А еще Роксана Малиновская добавила: "В такие времена начинаешь понимать, что можешь жить и без маникюра".

Как мы писали ранее, в команде, против которой перед карантином играл Малиновский, зафиксировано пять больных коронавирусом. Положительные результаты тестов принадлежат футболистам и тренерам испанской "Валенсии".

Смотрите обзор матча "Валенсия" – "Аталанта" (3:4)

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