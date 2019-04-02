Украинский футболист забил феноменальный гол пяткой в Эстонии
Легионер из Украины приложился к разгрому аутсайдера чемпионата
Украинский футболист Игорь Жураховский отличился феноменальным голом пяткой в чемпионате Эстонии, где он защищает цвета "Левадии". В матче третьего тура высшей лиги "Левадия" на своем поле разгромила "Маарду" со счетом 8:0. Украшением матча стал гол Жураховского пяткой почти с 11-метровой отметки.
Добавим, что еще один украинец Евгений Будник оформил в матче дубль. Также цвета "Левадии" защищает Юрий Ткачук, но матч против "Маарду" он пропускал.
Жураховский в Украине поиграл за запорожский "Металлург" и донецкий "Олимпик". Также в его послужном списке есть российская "Кубань" и шведский "Эфле".
Вчера мы сообщали, что Златан Ибрагимович забил пенальти в MLS в стиле Милевского. Шведский форвард принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Портленд Тимберс".
Кстати, клуб Милевского из Беларуси просился в чемпионат Украины. Как рассказал руководитель Динамо из Бреста, они вели переговоры с представителями Украины, Польши и Литвы, чтобы присоединиться к местным турнирам. На родине они конфликтуют с Федерацией фубтола.
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