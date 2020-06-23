Украинский футболист Зинченко похвастался проделанной работой в матче "Манчестер Сити" – "Бернли"

В последнем туре 30-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" с Александром Зинченко на поле. Клуб украинца по-прежнему довольно уверенно занимает второе место в чемпионата.

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Действия нашего соотечественника отметили по достоинству. Как мы писали, украинца из "Манчестер Сити" высоко оценили за игру с "Бернли" – выше Агуэро и Фернандиньо. Сам Зинченко выставил в Instagram фотографию, на которой Пеп Гвардиола дает подопечным инструкции во время небольшого отдыха в игре. Подписал ее 23-летний спортсмен на английском: "Великолепное командное исполнение". И добавил, видимо, в шутку: "Давид Силва не дает мне забить мяч".

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Зинченко занимает второе место по популярности в Instagram среди украинских спортсменов после Василия Ломаченко. У футболиста – миллион подписчиков. Уже во вторник марафон на Туманном Альбионе продолжается. Узнавайте расписание, прогнозы, трансляции и результаты 31-го тура чемпионата Англии.

Сегодня стало известно, что "Манчестер Сити" потерял Агуэро до конца сезона: форвард получил травму и собрался на операцию.

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