Украинский футболист Зинченко присутствует на матче чемпионата России "Уфа" – "Тамбов"

На стадионе разместили баннер с фотографией игрока нашей национальной сборной и "МанСити"

Среди других национальных чемпионатов по футболу возобновился и российский. Правда, вчера коронавирус обнаружили в московском "Динамо". Тем не менее другие команды продолжают выступления, а на стадионы даже допускают зрителей, хотя и небольшое количество.

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В воскресенье проходит матч коллективов из второй половины турнирной таблицы: "Уфа", которая занимает 10-е место, принимает "Тамбов", идущий 13-м. Чтобы заполнить трибуны, организаторы решили расположить на них огромные баннеры. И на одном из них разместили крупным планом украинского полузащитника Александра Зинченко. Вероятно, на кого-то нахлынула ностальгия, ведь парень уже четыре года как уехал из Уфы в "Манчестер Сити". К слову, недавно мы писали, что Зинченко с "МанСити" готовится к возобновлению чемпионата: клуб выпустил фильм о карантине.

Возможно, появление Зины хотя бы в таком образе вдохновляет хозяев. В начале второго тайма они выигрывают 1:0.

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