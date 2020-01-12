Украинский голкипер, за которого борется "Реал", стал героем Кубка Испании

Андрей Лунин/Фото "Вальядолид"

Украинский вратарь испанского "Вальядолида" Андрей Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в поединке 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи" и стал героем послематчевой серии пенальти. Ранее мы писали, что судьба Лунина предрешена – украинского кипера ждут в Мадриде.

Основного и дополнительного времени оказалось недостаточно для "Вальядолида" и "Марбельи", чтобы определить победителя встречи – 1:1, и встреча перетекла в серию пенальти, где свое мастерство свой продемонстрировал Лунин. Украинский голкипер парировал два 11-метровых в исполнении Элиаса Переса и Дани Переса и, несмотря на пропущенный удар от Оскара Гарсии, "Вальядолид" вышел в следующий раунд Кубка Испании.

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Ранее мы писали, что "Реал" задействовал юристов, чтобы вернуть Лунина любой ценой. Мадридский клуб хочет в обязательном порядке обеспечить Лунина игровой практикой во второй половине текущего сезона, и сейчас задействует все рычаги для того, чтобы досрочно завершить арендный договор с "Вальядолидом".

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"Реал" уже сообщил об этом агенту Лунина, а также обратился в Федерацию футбола Испании. Королевский клуб активно ищет вариант новой аренды для Андрея Лунина, делая акцент на том, чтобы в следующей своей команде украинский голкипер стал номером один. Сообщается, что на такие условия точно согласен испанский "Овьедо".

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