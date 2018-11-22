Украинский "Хоффенхайм": клуб из села Киевской области собрался в УПЛ

22 Ноября 2018, 21:58

Руководство "Колоса" из Коваливки готово удвоить бюджет клуба ради Премьер-лиги

Спортивный директор &quot;Колоса&quot; Виталий Лисицкий (слева). Фото koloskovalivka.com
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий (слева). Фото koloskovalivka.com

В чемпионате Украины может появиться свой вариант "Хоффенхайма", с которым в этом сезоне предельно близко познакомились наши болельщики. Если кто забыл – видео голов матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов. Напомним, что население немецкого села Хоффенхайм – всего около 3 тысяч жителей, но сейчас она стала районом города Зинсхайм.

Руководство клуба Первой лиги "Колос", представляющей село Коваливка (Васильковский район Киевской области) с населением в 1,6 тысячи жителей, объявило о готовности удвоить бюджет. А при необходимости – добавить еще финансов, чтобы "Колос" мог конкурировать с клубами Премьер-лиги.

Об этом официальному сайту ПФЛ сообщил спортивный директор "Колоса" – известный в прошлом футболист "Динамо", "Днепра", "Кривбасса" и сборной Украины Виталий Лисицкий: "Президент "Колоса" Андрей Засуха готов удвоить наш бюджет. А что касается стадиона, то это коммерческая тайна. Узнаете все следующим летом. Наш небольшой стадион должен превратиться в арену, которая будет отвечать всем требованиям УЕФА".

Напомним, что ФФУ собирается подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в ХарьковеВсе необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года.
первая лига, премьер-лига, Колос Ковалевка, Виталий Лисицкий

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Источник:

ПФЛ

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