Украинский "Хоффенхайм": клуб из села Киевской области собрался в УПЛ

В чемпионате Украины может появиться свой вариант "Хоффенхайма", с которым в этом сезоне предельно близко познакомились наши болельщики. Если кто забыл – видео голов матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов. Напомним, что население немецкого села Хоффенхайм – всего около 3 тысяч жителей, но сейчас она стала районом города Зинсхайм.

Руководство клуба Первой лиги "Колос", представляющей село Коваливка (Васильковский район Киевской области) с населением в 1,6 тысячи жителей, объявило о готовности удвоить бюджет. А при необходимости – добавить еще финансов, чтобы "Колос" мог конкурировать с клубами Премьер-лиги.

Об этом официальному сайту ПФЛ сообщил спортивный директор "Колоса" – известный в прошлом футболист "Динамо", "Днепра", "Кривбасса" и сборной Украины Виталий Лисицкий: "Президент "Колоса" Андрей Засуха готов удвоить наш бюджет. А что касается стадиона, то это коммерческая тайна. Узнаете все следующим летом. Наш небольшой стадион должен превратиться в арену, которая будет отвечать всем требованиям УЕФА".

Напомним, что ФФУ собирается подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в Харькове. Все необходимые документы для оформления полноценной заявки в соответствии с требованиями УЕФА, будут собраны совместно ФФУ и руководством ХОГА до февраля 2019 года.