Украинский игрок просит профсоюз футболистов помочь выбить долги из российского клуба

Украинский нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский обратился к профсоюзу футболистов за помощью по поводу долга перед футболистом со стороны российского клуба "Анжи" и агентов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава профсоюза Олег Печерный. Ранее футболист российского "Анжи" рассказал, как выживает без зарплаты.

"К нам обратился игрок "Десны" Чернигов по проблеме долга футбольного клуба "Анжи" Махачкала и нерадивых агентов (по этическим соображением имена пока не публикуем) Филипп Будковский. Готовим документы в палату разрешения споров ФИФА", – написал Печерный.

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Будковский выступал за "Анжи" с 2016 по 2017 год, а затем в 2018 году. Всего в составе российского клуба украинец провел 40 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Сейчас "Анжи" выступает в третьей по силе лиге России.

Прошлой зимой украинец перешел из луганской "Зари" в черниговскую "Десну". В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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