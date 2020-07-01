Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинский игрок просит профсоюз футболистов помочь выбить долги из российского клуба

1 июля, 20:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Филипп Будковский дважды выступал в "Анжи"

Украинский нападающий черниговской "Десны" Филипп Будковский обратился к профсоюзу футболистов за помощью по поводу долга перед футболистом со стороны российского клуба "Анжи" и агентов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава профсоюза Олег Печерный. Ранее футболист российского "Анжи" рассказал, как выживает без зарплаты.

"К нам обратился игрок "Десны" Чернигов по проблеме долга футбольного клуба "Анжи" Махачкала и нерадивых агентов (по этическим соображением имена пока не публикуем) Филипп Будковский. Готовим документы в палату разрешения споров ФИФА", – написал Печерный.

Реклама

Будковский выступал за "Анжи" с 2016 по 2017 год, а затем в 2018 году. Всего в составе российского клуба украинец провел 40 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Сейчас "Анжи" выступает в третьей по силе лиге России.

Прошлой зимой украинец перешел из луганской "Зари" в черниговскую "Десну". В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Смотрите, как "Десна" разгромила "Александрию" в чемпионате Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат России Анжи Махачкала Десна Чернигов Филипп Будковский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболиста
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболистаФутбол
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионов
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять