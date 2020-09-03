Украинский клуб отчислил футболиста, узнав о его выступлениях в "ЛНР"

Получила продолжение неприятная история с появлением в клубе Первой украинской лиги игрока, который засветился в так называемой "ЛНР". На минувшей неделе мы писали, что "Полесье" подписало новичка из "чемпионата ЛНР". Житомирский клуб провел свое разбирательство и принял кардинальное решение по молодому полузащитнику Алексею Лобову, несколько лет выступавшему на оккупированных территориях.

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Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, что после разговора с Лобовым клуб отказался от его услуг. Слова функционера приводит isport.ua:

"Лобов выступал последние четыре сезона за "Авангард" из Краматорска. Когда мы его брали, об этой истории [с "чемпионатом "ЛНР"] не знали. Поскольку ему всего 23 года, мы этому не уделили нужное внимание... Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился, но его позицию не приняли. Однозначно: он здесь не должен играть... Он теперь не игрок нашей команды".

Недавно "Нива" победила "Карпаты" в первом раунде Кубка Украины.

Смотрите, как недавняя команда Первой лиги, "Ингулец", дебютировала в Премьер-лиге матчем с "Днепром-1":

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