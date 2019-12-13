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Украинский легионер попал в символическую сборную Лиги Европы

13 декабря, 18:36

Роман Безус из "Гента" помог бельгийцам победить "Александрию"

Роман Безус вошел в сборную тура Лиги Европы

Роман Безус вошел в сборную тура Лиги Европы

Несмотря на то, что две клубные украинские команды покинули Лигу Европы на групповой стадии, у наших соотечественников есть повод и для гордости. Полузащитник Роман Безус, которого порой вызывают и в национальную команду Украины, вошел в символическую сборную шестого тура ЛЕ. Напомним, команда уроженца Полтавщины, "Гент", обыграла вчера "Александрию" со счетом 2:1.

Сам же Безус отдал две голевые передачи, которые и позволили бельгийскому клубу выиграть первый тайм (2:0), а с ним и матч.

Компанию Роману в сборной недели составили сразу три футболиста "Манчестер Юнайтед": защитник Янг, хавбек Мата и молодой форвард Гринвуд.

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Смотрите, как "МЮ" разобрался вчера на своем поле с нидерландским "АЗ" – 4:0.

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К слову, узнайте расписание 15-го тура немецкой Бундеслиги, который открывается уже в пятницу вечером

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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