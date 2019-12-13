Украинский легионер попал в символическую сборную Лиги Европы

Роман Безус вошел в сборную тура Лиги Европы

Несмотря на то, что две клубные украинские команды покинули Лигу Европы на групповой стадии, у наших соотечественников есть повод и для гордости. Полузащитник Роман Безус, которого порой вызывают и в национальную команду Украины, вошел в символическую сборную шестого тура ЛЕ. Напомним, команда уроженца Полтавщины, "Гент", обыграла вчера "Александрию" со счетом 2:1.

Сам же Безус отдал две голевые передачи, которые и позволили бельгийскому клубу выиграть первый тайм (2:0), а с ним и матч.

Компанию Роману в сборной недели составили сразу три футболиста "Манчестер Юнайтед": защитник Янг, хавбек Мата и молодой форвард Гринвуд.

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Из хорошо известных игроков отметим в обороне француза Гаэля Клиши, выступающего за турецкий "Истанбул Башакшехир", а ранее проявлявшего себя в "Арсенале" и "Манчестер Сити". Его команда выиграла в Германии у "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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