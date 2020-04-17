Украинский легионер предложил поучаствовать в необычном челлендже

Футболист английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко, находясь на карантине, решил запустить новый челлендж. Пока его партнеры по национальной команде Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обыгрывали в FIFA 20 сборную Польши, Андрей взял в руки чистящее средство и решил помыть окно в своей квартире, чтобы наслаждаться видами Лондона из своего жилища.

"Ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?" – спросил Ярмоленко на видео у себя в Instagram.

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Кстати, стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине.Пока что рано говорить о возможном возобновлении сезона, хотя все в этом заинтересованы.

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Напомним, самую большую зарплату из украинских футболистов, по данным английских СМИ, имеет Андрей Ярмоленко, которому в "Вест Хэме" платят порядка 7 млн евро в год. Однако ситуация с коронавирусом неминуемо отразится и на окладах игроков.

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