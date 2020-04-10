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Украинский легионер рассказал, что будет с зарплатами в Испании

10 апреля, 10:13

Александр Трикиша

Сергей Мякушко надеется, что сезон в Сегунде удастся доиграть

Украинский полузащитник Сергей Мякушко, выступающий за команду второй по силе лиги Испании "Алькоркон", в эфире каналов "Футбол 1/2/3" рассказал, что пока в клубе не планируют сокращать зарплаты футболистам, но все зависит от того, будет ли доигрываться сезон. Ранее мы писали, что чемпионат Испании по футболу думают доиграть на Канарах.

"Вопрос со снижением зарплат обсуждается. Еще конкретного решения нет. Мы ждем. Все зависит от того, будут ли доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет.

Примерно на начало июня запланировано возобновление чемпионата или какой-то сбор. Ситуация едва стабилизируется. С каждым днем ​​меньше больных", – рассказал Мякушко.

Также украинец рассказал, как в условиях карантина тренируется команда и какой штраф полагается за нарушения правил самоизоляции.

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"Тренируемся с командой онлайн через приложение. На улицу выйти нельзя, разве что в магазин или в помойку "триочковый" забросить. Штраф – 1500, но это так, на заборе написано, слышал где-то", – добавил футболист.

Напомним, что другой футболист сбежал от испанского коронавируса в Россию: клуб уже пообещал ему штраф. 30-летний нападающий Федор Смолов пошел на нарушение правил карантина и умчал из Виго в РФ.

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чемпионат Испании коронавирус Сергей Мякушко Алькоркон

Источник: Сегодня|Спорт

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