Украинский легионер стал лучшим в Англии в необычном рейтинге игроков Премьер-лиги

Зинченко против "Арсенала" / Фото: Getty Images

Молодой украинский футболист Александр Зинченко возглавляет необычный рейтинг игроков Английской премьер-лиги. Наш хавбек "Манчестер Сити" оказался лучшим среди всех игроков чемпионата Англии по статистическому показателю xGBuildup90. Об этом сообщает The Tactical Times. Как мы писали, на днях 23-летний Зинченко сыграл против "Арсенала" в матче чемпионата Англии впервые с сентября. Все это время Зина залечивал травму.

Показатель xGBuildup90 оценивает созданные моменты, в которых футболист принимает участие на подготовительной стадии, не забивая и не делая при этом результативную передачу. Анализ проводился среди футболистов, сыгравших больше 500 минут в сезоне 2019/20 чемпионата Англии. Интересно, что в тройке лучших появились исключительно футболисты "МанСити". Украинца оценили в 0,92 ожидаемого гола. Второе место занял хавбек Родри (0,86), третье – Рияд Марез (0,79).

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