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Украинский нападающий стал "пиратом" в Германии

5 июня, 17:43

Украинский футболист будет выступать за команду, символом которой является "Веселый Роджер"

Борис Тащи. Фото: ФК "Санкт-Паули"
Борис Тащи. Фото: ФК "Санкт-Паули".

Немецкий "Санкт-Паули" объявил о подписании контракта с украинским нападающим Борисом Тащи. Соглашение рассчитано до 2022 года. До последнего момента Тащи защищал цвета другого немецкого клуба – "Дуйсбурга".

"Дуйсбург" по итогам сезона во второй Бундеслиге финишировал на предпоследнем 18-м месте. Тащи в общей сложности провел 21 поединок, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Зато украинец стал одним из любимцев местных болельщиков и даже посещал фанатский сектор.


Борис Тащит на секторе фанатов Видео: Instagram

А вот нынешний клуб украинца, "Санкт-Паули", завершил футбольный год на девятой позиции второй по силе лиги Германии.

"Санкт-Паули" создан еще в 1910 году, но за всю свою историю не завоевал ни одного трофея. Тем не менее, скромный клуб славится своей огромной армией фанатов по всему миру. Исторически сложилось, что основную обойму болельщиков клуба составляют жители портового района Гамбурга, где клуб проводит свои домашние матчи, поэтому символом команды стал флаг с изображением "Веселого Роджера", а команда получила прозвище "пираты".

Еще одной "фишкой" команды является выход на поле на домашнем стадионе. Футболисты появляются из подтрибунного туннеля под хит группы AC/DC "Hells Bells".

Ранее мы писали, что Нико Ковач оформил "золотой дубль" как игрок и тренер. Тренер "Баварии" первым в Германии выиграл чемпионат и Кубок страны как футболист и главный тренер команды.

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Тег чемпионат Германии, Санкт-Паули, Борис Тащи, Дуйсбург

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Источники:

Сегодня|Спорт , FootBoom

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