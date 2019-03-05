Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украинский "огурец" Кравец попал в одну команду с самым дорогим футболистом мира

Сегодня, 17:14

Сборная лучших молодых игроков недели в Европе: наш защитник "Леганеса" – в одной компании с Мбаппе

Василий Кравец
Василий Кравец. Фото: Getty Images
Украинский "огурец" Кравец попал в одну команду с самым дорогим футболистом мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/da0/872/5c7da08720aaa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/da0/872/5c7da08720aaa.png Футбол Сборная лучших молодых игроков недели в Европе: наш защитник "Леганеса" - в одной компании с Мбаппе

Украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец попал в символическую сборную недели ведущих еврочемпионатов среди игроков до 21 года. Все благодаря удачному матчу за "огурцов" в чемпионате Испании, в котором "Леганес" одолел дома "Леванте" со счетом 1:0, а 21-летний Кравец, действовавший на позиции левого защитника, получил одну из самых высоких оценок матча – 7,8.

Сборную недели составил авторитетный аналитический портал WhoScored. Интересно, что в эту команду попал и знаменитый форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который недавно был назван Международным центром спортивных исследований самым дорогим футболистом мира. Его трансферную стоимость оценивают в 219 млн евро.

Напомним,  Василий Кравец перешел в "Леганес" из второлигового "Луго" в январе за 2 млн евро. За свой новый клуб украинец дебютировал в поединке против "Реала" в Кубке Испании и помог "огурцам" одолеть Королевский клуб 1:0. Затем у Кравца была желтая карточка и ничья в игре с "Валенсией" (1:1), где именно штрафной, виновником которого был Василий, привел к голу в ворота его команды. Однако тренер не усадил Василия на банку, а снова доверил место в основе. И Кравец отлично воспользовался этим!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Испании, Леганес, Василий Кравец, Килиан Мбаппе

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский "огурец" Кравец попал в одну команду с самым дорогим футболистом мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пеле назвал футболиста, который может стать новым "Королем футбола"

14 января, 22:17

Новым Пеле станет Килиан Мбаппе – так считает легендарный бразильский футболист

"Суарес – урод. Месси – блоха": игрок "Реала" оскорбил звезд "Барселоны"

Вчера, 20:12

Прочитали по губам: защитник Королевского клуба не стеснялся в выражениях в адрес лидеров каталонцев

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

Вчера, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

Вчера, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

3 марта, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

3 марта, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

3 марта, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

Экс-король Малайзии выгнал «Мисс Москву» из дворца со скандалом

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16