Украинский "огурец" Кравец попал в одну команду с самым дорогим футболистом мира

Сборная лучших молодых игроков недели в Европе: наш защитник "Леганеса" – в одной компании с Мбаппе

Василий Кравец. Фото: Getty Images

Украинский "огурец" Кравец попал в одну команду с самым дорогим футболистом мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/da0/872/5c7da08720aaa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/da0/872/5c7da08720aaa.png 2019-03-05T17:14:00+02:00 Футбол Сборная лучших молодых игроков недели в Европе: наш защитник "Леганеса" - в одной компании с Мбаппе

Украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец попал в символическую сборную недели ведущих еврочемпионатов среди игроков до 21 года. Все благодаря удачному матчу за "огурцов" в чемпионате Испании, в котором "Леганес" одолел дома "Леванте" со счетом 1:0, а 21-летний Кравец, действовавший на позиции левого защитника, получил одну из самых высоких оценок матча – 7,8.

Сборную недели составил авторитетный аналитический портал WhoScored. Интересно, что в эту команду попал и знаменитый форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который недавно был назван Международным центром спортивных исследований самым дорогим футболистом мира. Его трансферную стоимость оценивают в 219 млн евро.

Напомним, Василий Кравец перешел в "Леганес" из второлигового "Луго" в январе за 2 млн евро. За свой новый клуб украинец дебютировал в поединке против "Реала" в Кубке Испании и помог "огурцам" одолеть Королевский клуб 1:0. Затем у Кравца была желтая карточка и ничья в игре с "Валенсией" (1:1), где именно штрафной, виновником которого был Василий, привел к голу в ворота его команды. Однако тренер не усадил Василия на банку, а снова доверил место в основе. И Кравец отлично воспользовался этим!

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