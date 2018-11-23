Украинский полузащитник в чемпионате Бельгии пойдет на повышение

Полузащитник Роман Безус, читавший стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати" и поддержавший таким образом флешмоб #ЧитайРідною, в зимнее межсезонье может сменить клуб и пойти на повышение в чемпионате Бельгии. Последние два с половиной года экс-футболист "Ворсклы", "Динамо" и "Днепра" играл за скромный "Сент-Трюйден".

В этом клубе он провел во всех официальных турнирах 62 матча, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. В сезоне-2018/2019 – 11 матчей, 2 гола и 2 передачи. В конце октября он травмировался, пропустил четыре тура, но 10 ноября вернулся на поле и отдал голевой пас.

В бельгийских СМИ уже появилась информация, что Безус может оказаться в числе претендентов на место плеймейкера, которого зимой будут искать "Андерлехт" и "Стандард" – более громкие клубы, чем "Сент-Трюйден". Летом 2019 года у Безуса заканчивается контракт с нынешним клубом, поэтому любое финансовое предложение за потенциального свободного агента будет рассматриваться.

Украинские футболисты в последнее время в почете в Бельгии. В "Генке" в лидерах – Руслан Малиновский, в "Генте" разыгрались Роман Яремчук и Игорь Пластун, из "Кортрейка" в "Андерлехт" за 1,5 млн евро перешел Евгений Макаренко, который после этого вернулся в сборную Украины. У Безуса есть шанс повторить этот путь.