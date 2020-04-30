Украинский Робин Гуд: бывший игрок национальной сборной нашел себе новое занятие на карантине

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев ярко проводит время на карантине. Футболист выложил в Instagram видео, на котором он стреляет из лука. Кстати, еще одна звездная пара украинского футбола распалась, но игрок недолго был сам.

"Робин Гуд – никогда не сдавайся, – подписал видео на своей странице в Instagram игрок.

INSTAGRAM

Отметим, что Евгений Селезнев в сезоне-2019/20 забил за "Бурсаспор" 11 мячей – восемь в первой лиге Турции, и еще три – в Кубке. Напомним, что "Бурсаспор", выступающий во второй по силе лиге Турции, занимает третье место в турнирной таблице. На данный момент чемпионат Турции приостановлен из-за пандемии коронавируса.

На днях мы писали, что клуб УПЛ готов вернуть Селезнева в Украину. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин и спортдиректор Виталий Лисицкий рассказали о предложении перейти в команду Евгению Селезневу.

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Также мы писали, как жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина.

Смотрите, как Евгений Селезнев забивал еще в составе "Шахтера":

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