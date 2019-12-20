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Украинский сборник выиграл "классику" в Бельгии и вышел в полуфинал Кубка

20 декабря, 14:23

"Брюгге" Эдуарда Соболя обыграл в гостях "Андерлехт"

Соболь играет в основном составе "Брюгге"

Соболь играет в основном составе "Брюгге"

Защитник сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь вместе со своим клубом вышел в полуфинал национального Кубка. В матче 1/4 финала в принципиальном бельгийском "Эль класико" "Брюгге" обыграл на выезде столичный "Андерлехт" со счетом 2:0. Вспомним, что Соболь числился среди претендентов на звание лучшего украинского легионера в Европе.

Уроженец Запорожской области отыграл весь матч, а его партнеры забили мячи на 46-й и 64-й минутах. Эдуард работал преимущественно на оборону, лишь пару раз сделав рейды вперед своим флангом. Сейчас "Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии, а вот некогда грозный "Андерлехт" прозябает лишь на 10-м месте.

Украинский полузащитник команды из Брюсселя Евгений Макаренко остался в запасе. Бывший динамовец Киева в этом году ни разу не играл за клуб, поскольку долго залечивал травму.

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Интересно, что в воскресенье "Брюгге" сыграет в гостях у "Гента", за который выступают сразу трое украинцев. Прямую трансляцию матча с 15:30 будет вести телеканал "Футбол 2".

Смотрите, как "Брюгге" одолел "Мехелен" в матче чемпионата Бельгии, в котором играл Соболь

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