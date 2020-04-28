Украинский спортивный журналист поборол коронавирус, но последствия еще ощущает

Стало известно, что украинский журналист издания FootballHub Роман Куплевацкий справился с коронавирусной инфекцией. Две недели назад мы сообщали, что первый спортивный журналист заразился коронавирусом. Теперь парня выписали из больницы, но ему еще стоит побороться с последствиями нового вируса.

О том, что его новые тесты оказались отрицательными, журналист спортивной редакции "1+1 media" сообщил сам:

"Наконец настало время определенного покоя. Два ПЦР-теста на коронавирус дали отрицательный результат, остался третий. Его сделают на этой неделе. Еще надо побороть перекардит – осложнение, которое оставил после себя вирус. Врачи говорят о месяце восстановления. Сейчас нахожусь дома, выполняю все указания семейного врача и кардиолога. До возвращения в оптимальные кондиции осталось не так и много. Уверен, уже через месяц смогу вернуться к работе".

После заражения коронавирусом у Куплевацкого наблюдались все типичные симптомы, из-за чего его вовремя выявили.

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