Украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов

Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов

The Asturia Girls. Фото: UEFA.com

Финал Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" не обойдется без украинцев. Как сообщает официальный сайт УЕФА, перед матчем знаменитый гимн турнира исполнит струнный квартет из Украины The Asturia Girls.

Струнный квартет в составе Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель) представит свою собственную специальную версию культового гимна Лиги чемпионов.

"Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру", – сказала Цыбка. – "Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и мы с нетерпением ждем постановки запоминающегося шоу".

Квартет прошел классическую подготовку в Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского в Киеве и выиграл множество струнных конкурсов на национальном уровне. Они используют электронные музыкальные инструменты, чтобы создать свой собственный уникальный стиль

The Asturia Girls выпустили свой первый альбом в 2017 году, который состоит из оригинальных аранжировок из классических произведений, в то время как они также внесли собственный поворот в песни из таких песен, как Lady Gaga, Madonna и Depeche Mode.

Ранее стало известно, какому арбитру доверили обслуживать британский финал Лиги чемпионов. Словенец уже работал на матче за Суперкубок УЕФА и финале Лиги Европы.

Ранее мы писали, что фанаты в шоке от стоимости поездки на финал Лиги чемпионов. Болельщики требуют снижения цен на билеты и стоимость проживания в столице Испании.

Напомним, что накануне "Шахтер" стал чемпионом Украины:

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