Украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин: что он делает теперь

Грозного поселили в одном из отелей Алма-Аты, где даже вдвоем нельзя собираться

Главный тренер "Шахтера" из Караганды Вячеслав Грозный рассказал о карантине в Казахстане, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса. Ранее мы сообщали, что Грозный пришел спасать "горняков". В декабре 2019 года украинский тренер официально возглавил "Шахтер". До этого последним местом работы 63-летнего специалиста был киевский "Арсенал". А в Казахстане он известен по работе в "Тоболе" и "Иртыше".

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"15 марта мы сыграли последний матч в чемпионате, но уже без зрителей, а спустя два дня президент Казахстана объявил о полном карантине. Местные ребята разъехались по своим семьям, а я вместе с легионерами поселился в одном из отелей Алма-Аты, за что спасибо президенту нашего клуба. Это очень красивый город, но в нынешней ситуации, конечно, посмотреть его красоты мы не можем. Из гостиницы мы почти не выходим. Тут даже вдвоем нельзя собираться, а в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим", – говорит наставник meta-ratings.kz.

Вячеслав Грозный/Фото "Шахтер" Караганда

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Грозный также сообщил, что после остановки местного чемпионата не смог вернуться в Украину: "Карантин был объявлен с 15 марта на месяц. Выехать после этого на Украину уже не представлялось возможным, потому что все рейсы отменились, границы закрылись".

"Когда завершится карантин? Об этом никто не знает. Пока никаких дат, и никто предвидеть ситуацию с вирусом не может. Мы выполняем все требования карантина и ждем. Согласен с тем, что нужно максимально изолироваться, чтобы остановить этот вирус. Естественно, думать о футболе или играть сейчас было бы кощунственно. Но наши игроки получили индивидуальные занятия и выполняют их удалённо", – цитирует Грозного meta-ratings.kz.

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