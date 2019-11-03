Украинский тренер Роман Григорчук во втором сезоне подряд стал чемпионом Казахстана

За тур до финиша чемпионата Казахстана "Астана" стала недосягаемой для соперников

Роман Григорчук. Фото ФК "Астана"

Команда украинского тренера Романа Григорчука "Астана" досрочно стала чемпионом Казахстана. В матче 32-го тура "Астана" на выезде добыла минимальную победу над "Тоболом" со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте забил Логвиненко.

Читайте также: "Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата Украины

В то же время, главный конкурент команды Григорчука – "Кайрат", за который выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, с треском проиграл "Иртышу" – 0:5. Эсеола вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Реклама

Таким образом, за тур до финиша чемпионата Казахстана "Астана" имеет в активе 69 баллов, а у "Кайрата" осталось 65 очков. Команда Романа Григорчука стала недосягаемой для соперников и оформила чемпионство.

Для "Астаны" это чемпионство стало шестым подряд, Григорчук завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Астана" играет в текущем сезоне Лиги Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама