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Украинский тренер Роман Григорчук во втором сезоне подряд стал чемпионом Казахстана

3 ноября, 14:27

За тур до финиша чемпионата Казахстана "Астана" стала недосягаемой для соперников

Роман Григорчук. Фото ФК "Астана"

Роман Григорчук. Фото ФК "Астана"

Команда украинского тренера Романа Григорчука "Астана" досрочно стала чемпионом Казахстана. В матче 32-го тура "Астана" на выезде добыла минимальную победу над "Тоболом" со счетом 1:0. Гол на 37-й минуте забил Логвиненко.

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В то же время, главный конкурент команды Григорчука – "Кайрат", за который выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, с треском проиграл "Иртышу" – 0:5. Эсеола вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

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Таким образом, за тур до финиша чемпионата Казахстана "Астана" имеет в активе 69 баллов, а у "Кайрата" осталось 65 очков. Команда Романа Григорчука стала недосягаемой для соперников и оформила чемпионство.

Для "Астаны" это чемпионство стало шестым подряд, Григорчук завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

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Роман Григорчук чемпионат Казахстана ФК Астана

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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