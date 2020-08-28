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Украинский тренер сенсационно вылетел из Лиги Европы от селян Молдовы

28 августа, 09:58

Елена Павлова Елена Павлова

Почти 90 минут "Шахтеру" пришлось играть в меньшинстве

Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, в первом квалификационном раунде Лиги Европы дома в серии пенальти сенсационном уступил молдавскому сельскому клубу "Сфынтулу Георге". На этом евросезон для лучшего тренера чемпионата Беларуси в июле и его команды завершен.

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Команды не смогли в основное и дополнительное время распечатать ворота друг друга – 0:0, а в серии пенальти крепче нервы оказались у гостей – 4:1. Отметим, что в составе молдавского клуба участие в матче приняли украинцы Ренат Мочуляк и Евгений Смирнов. А "Шахтер" с 28-й минуты играл в меньшинстве после удаления Бодула.

"Шахтер" – "Сфынтул"

"Шахтер" – "Сфынтул" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

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"Понятно, что "Сфынтул" хотел удержать ничью любой ценой и довести дело до серии пенальти. У нас были другие планы. Но, к сожалению, они разрушились на 28-й минуте. 90 минут нам пришлось играть в меньшинстве – тяжело, конечно. Ну, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Молдовы, с чем я могу их только поздравить. Нам нужно сделать выводы, поднять голову и двигаться дальше – это футбол, в жизни бывает всякое. Думаю, если бы мы играли в равных составах, то смогли бы дожать. Я не хочу говорить о судьях. У них есть инспектор, пусть он определяет, насколько судья отсудил правильно. Судьи – это люди, они могут ошибаться. Поэтому все сваливать на судей сегодня я не стал бы", – цитирует Вернидуба официальный сайт "Шахтера".

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Ранее мы давали расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы.

Смотрите, как "Севилья" стала победителем предыдущей Лиги Европы

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Лига Европы квалификация Юрий Вернидуб Шахтер Солигорск Сфынтул Георге
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