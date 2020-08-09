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Украинский тренер Вернидуб – о перебоях с интернетом в Беларуси: "Зато в стране порядок, тишина и покой"

9 августа, 23:39

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-наставник "Зари", который сейчас лидирует в белорусском чемпионате, рассказал о своих впечатлениях от дня выборов

Украинский тренер солигорского "Шахтера", лидера белорусского чемпионата по футболу-2020, Юрий Вернидуб поделился кратким наблюдением от ситуации с президентскими выборами в Беларуси.

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"Не так все просто в Беларуси, как кажется? Не так просто выйти на связь, когда в стране происходят такие события?" – прозвучал вопрос Юрию Вернидубу, экс-наставнику луганской "Зари", от ведущего украинской программы "ПроФутбол".

На что украинский коуч белорусского "Шахтера" Юрий Вернидуб отреагировал следующим образом: "Я вас умоляю, зато в стране есть порядок, тишина и покой. По городу сегодня гулял. Люди гуляют. Тихо, спокойно, никаких движений нет. Люди голосуют".

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб

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Как мы сообщали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир". По его данным, основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8 процента.

Также мы писали, что в Минске начались первые столкновения с ОМОНом. Силовики применили светошумовые гранаты, а среди протестующих есть раненые.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Александр Лукашенко Выборы в Беларуси
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