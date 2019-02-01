Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,76
31,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украинский тренер возглавил минское "Динамо"

Сегодня, 20:40

Роман Пилипчук будет работать в легендарном белорусском клубе

Пилипчук подписывает контракт с "Динамо"
Пилипчук подписывает контракт с "Динамо".
Украинский тренер возглавил минское "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/492/739/5c5492739a030.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/492/739/5c5492739a030.jpg Футбол Роман Пилипчук будет работать в легендарном белорусском клубе

Новым главным тренером минского футбольного клуба "Динамо" стал украинец Роман Пилипчук, сообщила пресс-служба команды. Клуб остался без наставника 10 января, не продлив контракт с Сергеем Гуренко, который тренировал "бело-синих" с августа 2009-го по октябрь 2010-го и с мая 2017-го. С ним динамовцы в сезоне 2017 года сумели занять второе место в чемпионате Беларуси, в 2018-м – третье.

В клубе надеются, что с Романом Пилипчуком клуб изменит свою игру и сможет побороться за чемпионство.

Пилипчук родился в Украине в 1967 году, играл во второй (в составе ивановского "Текстильщика") и высшей лигах чемпионата  СССР (выступал за "Спартак" из Владикавказа и московское "Динамо", с которым стал бронзовым призером чемпионата). Завершил карьеру футболиста он в 2003 году в донецком "Металлурге". Перейдя на тренерскую работу, Пилипчук в разное время являлся наставником таких клубов, как "Дачия" (Кишинев), "Динамо" (Москва), "Олимпик" (Донецк), "Спартак" (Юрмала), тренировал национальную сборную Таджикистана. До последнего времени он работал старшим тренером грозненского "Ахмата".

Напомним, что сегодня белорусский тренер Леонид Кучук возглавил клуб Первой лиги чемпионата Украины "Рух" Винники.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег тренер, Динамо Минск, Роман Пилипчук

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский тренер возглавил минское "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sputnik.by

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

Вчера, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Вчера, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный"

30 января, 14:13

Питерский "Зенит" представил бывшего защитника "Шахтера"

Американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой

30 января, 11:24

Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах