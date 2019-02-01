Украинский тренер возглавил минское "Динамо"

Роман Пилипчук будет работать в легендарном белорусском клубе

Пилипчук подписывает контракт с "Динамо".

Украинский тренер возглавил минское "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/492/739/5c5492739a030.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/492/739/5c5492739a030.jpg 2019-02-01T20:40:18+02:00 Футбол Роман Пилипчук будет работать в легендарном белорусском клубе

Новым главным тренером минского футбольного клуба "Динамо" стал украинец Роман Пилипчук, сообщила пресс-служба команды. Клуб остался без наставника 10 января, не продлив контракт с Сергеем Гуренко, который тренировал "бело-синих" с августа 2009-го по октябрь 2010-го и с мая 2017-го. С ним динамовцы в сезоне 2017 года сумели занять второе место в чемпионате Беларуси, в 2018-м – третье.

В клубе надеются, что с Романом Пилипчуком клуб изменит свою игру и сможет побороться за чемпионство.

Пилипчук родился в Украине в 1967 году, играл во второй (в составе ивановского "Текстильщика") и высшей лигах чемпионата СССР (выступал за "Спартак" из Владикавказа и московское "Динамо", с которым стал бронзовым призером чемпионата). Завершил карьеру футболиста он в 2003 году в донецком "Металлурге". Перейдя на тренерскую работу, Пилипчук в разное время являлся наставником таких клубов, как "Дачия" (Кишинев), "Динамо" (Москва), "Олимпик" (Донецк), "Спартак" (Юрмала), тренировал национальную сборную Таджикистана. До последнего времени он работал старшим тренером грозненского "Ахмата".

Напомним, что сегодня белорусский тренер Леонид Кучук возглавил клуб Первой лиги чемпионата Украины "Рух" Винники.

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Источник: sputnik.by Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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