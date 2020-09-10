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Украинский вратарь Лунин блистал на тренировке мадридского "Реала"

10 сентября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Клубы собирают своих футболистов после поединков национальных сборных

После матчей Лиги наций, которые игрались в течение шести дней, возвращается к своим будням клубный футбол. Вчера впервые в сентябре собрались на тренировку звезды мадридского "Реала". Присоединился к ним и молодой вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Как известно, неделю назад основной вратарь "Реала" заболел коронавирусом – Лунин получил шанс проявить себя.

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21-летний уроженец Харьковской области в грядущем сезоне 2020/2021 должен стать вторым голкипером "королевского" клуба и в любой момент быть готовым заменить бельгийца Тибо Куртуа. Собственно, Андрей уже готов бороться за место в составе, что и показал на тренировке уверенными действиями. После занятия парень выложил в соцсетях нарезку своих "сейвов".

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На память о тренировке футболисты запечатлели себя на фото. Лунин стал рядом с полузащитником сборной Германии Тони Кроосом.

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Новый чемпионат Испании стартует уже завтра – 11 сентября.

Недавно Лунин назвал игроков сборной Украины, с которыми пошел бы в разведку.

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Смотрите, как Андрей защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с командой Нигерии:

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видео футбол Реал Мадрид тренировка Андрей Лунин
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