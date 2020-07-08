Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинский вратарь Лунин побеждает с "Овьедо" в Испании и отдаляется от зоны вылета

8 июля, 23:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игрок нашей сборной отыграл весь поединок в важной встрече с середняком

"Реал Овьедо" продолжает бороться за выживание во втором испанском дивизионе. За команду, напомним, выступает молодой украинский вратарь Андрей Лунин. На днях Лунин отбил второй 11-метровый подряд – во встрече с "Кадисом".

Реклама

В среду вечером "Овьедо" добыл важную победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 2:1. Соперник занимает 13-е место в Сегунде и уже обеспечил себе сохранение прописки в турнире на следующий сезон. А вот "Овьедо" этот успех поднял на 17-е место, команда обошла "Альбасете" украинского форварда Руслана Зозули.

21-летний Лунин традиционно провел весь матч. "Лас-Пальмас" владел мячем 59% игрового времени и нанес девять ударов по воротам нашего кипера, из них четыре – в створ. Это привело к одному взятию ворот "Овьедо". Тогда как хозяева умудрились сделать 13 ударов (6 – в "рамку").

Теперь команда украинского вратаря опережает "Нумансию", которая идет 19-й, ровно на три очка – цену одной победы. А недавно Лунин выдал "сухой" матч за "Овьедо" против "Мирандеса".

Смотрите, как сборная Украины играла вничью с Нигерией в товарищеском матче с Андреем в воротах

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Испании Лас-Пальмас Сегунда Андрей Лунин Овьедо

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять