Украинский вратарь Лунин побеждает с "Овьедо" в Испании и отдаляется от зоны вылета

Игрок нашей сборной отыграл весь поединок в важной встрече с середняком

"Реал Овьедо" продолжает бороться за выживание во втором испанском дивизионе. За команду, напомним, выступает молодой украинский вратарь Андрей Лунин. На днях Лунин отбил второй 11-метровый подряд – во встрече с "Кадисом".

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В среду вечером "Овьедо" добыл важную победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 2:1. Соперник занимает 13-е место в Сегунде и уже обеспечил себе сохранение прописки в турнире на следующий сезон. А вот "Овьедо" этот успех поднял на 17-е место, команда обошла "Альбасете" украинского форварда Руслана Зозули.

21-летний Лунин традиционно провел весь матч. "Лас-Пальмас" владел мячем 59% игрового времени и нанес девять ударов по воротам нашего кипера, из них четыре – в створ. Это привело к одному взятию ворот "Овьедо". Тогда как хозяева умудрились сделать 13 ударов (6 – в "рамку").

Теперь команда украинского вратаря опережает "Нумансию", которая идет 19-й, ровно на три очка – цену одной победы. А недавно Лунин выдал "сухой" матч за "Овьедо" против "Мирандеса".

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