Украинский вратарь Лунин признался в желании получить самую сложную работу в мире

Лучший голкипер молодежного ЧМ считает, что нет ничего труднее, чем быть первым номером в "Реале"

21-летний украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за клуб второго дивизиона чемпионата Испании "Овьедо", рассказал о желании вернуться в состав "Королевского клуба". А также признал, что быть голкипером "сливочных" – самое сложное, что только может быть в футболе. Ранее мы писали, что "Реал" не будет забирать Лунина из Сегунды, пока там не финиширует этот сезон.

"На данный момент мне ничего неизвестно о возвращении в "Реал" на сезон-2020/2021. Первым делом нужно закончить этот сезон без риска для здоровья. Мы с нетерпением ждем, два месяца паузы – это слишком много. В футболе это значит больше, чем в обычной жизни. Я хочу достичь цели с "Овьедо". Надеюсь, я смогу продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан дал возможность вернуться в "Реал". Так у него будет еще один вариант. Я сделаю все возможное для этого и отдам всего себя ради этого. Хотя, конечно, решение зависит от Мадрида", – заявил в комментарии испанскому изданию AS лучший вратарь молодежного ЧМ-2019 Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

"Быть вратарем "Реала" – самая сложная работа в мире? Да, – признал Андрей Лунин. – Я хорошо справляюсь с критикой. Так всегда было, есть и будет. Это нормально. У меня есть тренер, тренерский штаб и одноклубники, которые могут оказать мне поддержку"

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Лунин и его возлюбленная Анастасия / Фото: Instagram

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Отметим, что в текущем сезоне в "Овьедо" Андрей Лунин, после длительного перерыва, наконец, начал получать стабильную игровую практику. Украинец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, пропустив 11 мячей и дважды отстояв на ноль. "Овьедо" с еще еще двумя командами делит четвертую с конца строчку в турнирной таблице Сегунды, сражаясь за сохранение прописки во втором по силе дивизионе испанского футбола.

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Смотрите сейвы Лунина на тренировке

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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