Украинский вратарь-неудачник поддержал коллегу по несчастью из "Ливерпуля"

Сегодня, 19:20

Максим Коваль написал пост в соцсетях для Лориса Кариуса

Карис пропускает после удара Бейла. Фото AFP
Карис пропускает после удара Бейла. Фото AFP

Финал Лиги чемпионов в Киеве запомнился шедевральным голом Гарета Бейла и двумя невероятными ошибками Лориса Кариуса. Это и предопределило исход поединка. "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1 и в 13-й раз выиграл Лигу чемпионов.

После игры экс-голкипер сборной Украины Максим Коваль написал на своей странице в Инстаграм слова поддержки Кариусу: "Я и все вратари вместе с тобой! Никогда не сдавайся".

Интересно, что сам Коваль наломал дров в своем дебютном поединке за "Депортиво". В матче 27 тура чемпионата Испании с "Эйбаром" он сначала ошибся, из-за чего его команда пропустила гол уже на 11-й минуте. А на 39-й минуте Коваль и вовсе был удален с поля за грубый подкат за пределами штрафной площадки. 

Как писало издание Opta, Максим Коваль стал первым вратарем в чемпионате Испании в 21-м веке, который был удален с поля в дебютном поединке.

После матча Лорис Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов: "Сегодня я проиграл эту игру. Мне жаль всех – мою команду, весь клуб. Ошибки стоили нам дорого".
Лига чемпионов, Ливерпуль, Максим Коваль, Лорис Кариус

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Сегодня|Спорт

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