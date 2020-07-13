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Украинский вратарь проиграл дуэль бывшей звезде МЮ, но оттащил "Овьедо" от зоны вылета в Испании

13 июля, 01:37

Елена Павлова Елена Павлова

Лунин пропустил уже в компенсированное время

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в 40 туре испанской Сегунды помог "Овьедо" переиграть одного из претендентов на выход в Примеру – "Сарагосу" со счетом 4:2. Хотя под конец матч превратился в настоящий триллер. Ранее мы сообщали, чтоукраинский вратарь Лунин отдалил "Овьедо" от зоны вылета.

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На протяжении большей части поединка у Лунина было не слишком много работы. Голкипер совершил два неплохих сейви, а также парировал один мяч, летящий прямо по центру ворот. Но при счете 4:0 в пользу "Овьедо", партнеры Андрея немного расслабились и уже в компенсированное время позволили "Сарагосе" отметиться голами престижа.

Сначала арагонцы забили с игры, когда Линарес замкнул прострел на ближней штанге. А затем хозяева заработали пенальти, который реализовал бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Боруссии" Дортмунд Синдзи Кагава. До пропущенных мячей портал SofaScore давал Лунину оценку 7,1 – среднюю по команде. Однако впоследствии снизила ее до 6,5, хотя вины Андрея в голах нет.

Андрей Лунин
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Андрей Лунин / Фото: Instagram

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После этой победы "Овьедо" еще дальше отодвинулось от зоны вылета – на 14 место, а вот "Сарагоса", которая могла стать второй, рискует упасть на четвертую позицию.

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Лунин и его девушка. Танец Видео: Instagram

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чемпионат Испании Сарагоса Синдзи Кагава Андрей Лунин Овьедо

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