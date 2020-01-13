Украинский вратарь "Реала" может продолжить карьеру в Бельгии: "Наиболее реальный" вариант"

Андрей Лунин имеет предложения не только из Испании

Андрей Лунин / Фото: Instagram

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Украинский вратарь Андрей Лунин, который принадлежит мадридскому "Реалу", но играет на правах аренды в "Вальядолиде", может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Такой инсайдерской информацией поделился журналист Игнасио Бальядор, которые работает в испанском ежедневном издании As. Ранее мы писали, что Лунин стал героем Кубка Испании.

"Сейчас Лига не дала разрешения на переход в "Овьедо". Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия, если переговоры с "Овьедо" сорвутся", – заверяет журналист.

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Андрей Лунин/Фото "Вальядолид"

Ранее мы писали, что "Реал" задействовал юристов, чтобы вернуть Лунина из аренды любой ценой. Мадридский клуб хочет в обязательном порядке обеспечить Лунина игровой практикой во второй половине текущего сезона и сейчас задействует все рычаги для того, чтобы досрочно завершить арендный договор с "Вальядолидом".

"Реал" уже сообщил об этом агенту Лунина, а также обратился в Федерацию футбола Испании. Королевский клуб активно ищет вариант новой аренды для Андрея Лунина, делая акцент на том, чтобы в следующей своей команде украинский голкипер стал номером один. Сообщается, что на такие условия точно согласен испанский "Овьедо".

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