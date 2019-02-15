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Украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии

Сегодня, 21:29

24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук"

Сваток уже в Хорватии
Сваток уже в Хорватии. Фото: Twitter
Украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/713/005/5c67130050451.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/713/005/5c67130050451.jpg Футбол 24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук"

Украинский защитник Александр Сваток стал игроком хорватского "Хайдука" из Сплита. Контракт 24-летнего футболиста со своим новым клубом рассчитан на 3,5 года.

Александр Сваток является воспитанником "Днепра". В период с августа 2014-го по январь 2015-го на правах аренды выступал за луцкую "Волынь".

В июле 2017-го стал игроком "Зари". За это время центральный защитник провел 53 матча в составе луганчан, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Напомним, что на днях в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Первую часть сезона он провел в львовских "Карпатах". Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.

Кроме того, полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет. 

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Тег футболист, Заря Луганск, Хайдук Сплит, Александр Сваток

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Football.ua

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