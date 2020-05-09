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Украинский защитник чемпионов России сделал заявление на тему Дня победы

9 мая, 17:16

Олег Люлька

Футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий вспомнил о своей прабабушке и голе в ворота киевского "Динамо"

Украинский футболист чемпиона России санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий в своем Instagram опубликовал поздравление с Днем победы, выложив видео своего гола в ворота киевского "Динамо" в финале Кубка Украины-2018, когда он выступал еще за донецкий "Шахтер", а также вспомнив о своей прабабушке.

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"9 Мая! С Днем Победы! 75 лет Великой Победы! На видео – мой победный гол (2018) в финале Кубка в такой праздник – 9 Мая. Посвятил его прабабушке, Тамаре Ильиничне, – ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м. В 2018-м Тамара Ильинична последний раз встречала 9 Мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь! Спасибо вам за победу – каждому сердцу, каждой душе! Я правнук победителей! Ветераны, крепкого вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой!", – написал у себя в Instagram Ярослав Ракицкий

INSTAGRAM

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Ранее мы писали, чтов Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: видео. Полиции пришлось задержать мужчину, который вел себя агрессивно.

Смотрите историю ветерана Второй мировой войны

Все подробности в спецтеме День Победы

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День победы футболист Зенит Санкт-Петербург Ярослав Ракицкий

Источник: Сегодня|Спорт

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