Украинский защитник не сыграет сегодня в финале Кубка Греции из-за коронавируса

Финал Кубка Греции между АЕКом и "Олимпиакосом" перенесен на более позднюю дату из-за позитивного теста на коронавирус в команде из Пирея. Об этом сообщается на сайте Греческой федерации футбола. Поединок должен был состояться сегодня, 30 августа, в Афинах. Новая дата проведения матча будет объявлена позже. Ранее мы писали, что самый титулованный клуб Греции ждет изгнание и штраф в 3 миллиона за договорной матч.

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В сообщении не говорится, у кого именно нашли COVID-19. Однако это уже не первый случай заражения в пирейской команде за последнее время. 10 дней назад положительный тест на коронавирус сдал защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду. Семеду сразу же изолировали, а у других игроков греческого клуба инфекция была не найдена. Однако кто-то все-таки заразился.

АЕК/Фото AEK F.C.

В сегодняшнем финале должен был сыграть бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, который выступает за АЕК. Этим летом Чигринский продлил на год контракт с греческим клубом. В АЕК защитник перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны".

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Напомним, что изначально решающий поединок Кубка Греции был запланирован на 26 июля. Однако полиция не смогла гарантировать безопасность на стадионе "Георгиос Камарас" в Афинах, так как у проверяющих не было доступа к арене за неделю до поединка. И финал перенесли.

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