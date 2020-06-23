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Украинский футболист перешел в российский "Ротор", чтобы играть у экс-динамовца Хацкевича

23 июня, 13:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Олег Кожемякин выступает в России с юношеских лет, преимущественно во втором дивизионе

Еще один украинский спортсмен будет выступать в российской футбольной команде. Защитник Олег Кожемякин пополнил состав волгоградского "Ротора", сообщил официальный сайт клуба. Напомним, с декабря прошлого года "Ротор" тренирует бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Недавно Хацкевич выиграл чемпионат России во втором дивизионе.

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25-летний Кожемякин – уроженец Кривого Рога. В 18 лет он уехал играть в Москву, где безуспешно пытался пробиться в "Локомотив" через фарм-клуб. Три сезона отыграл за липецкий "Металлург", а с 2018 года защищал цвета "Шинника" из Ярославля во второй по силе российской лиге. В тамошнем чемпионате Кожемякин значится гражданином России, а на сайте Transfermarkt в графе национальность у него записано "Украина/Россия".

Трансфер будет официально оформлен 1 июля. Напомним, в следующем сезоне "Ротор" будет выступать в Премьер-лиге России, команда уже получила аттестат.

Ранее Рыбалка раскритиковал экс-тренера "Динамо" Хацкевича: "Не слышал, чтобы он брал вину за поражения на себя".

Смотрите, как киевское "Динамо" Хацкевича обыгрывало "Шахтер" прошлым летом:

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