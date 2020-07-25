Украинский защитник стал обладателем Кубка Польши в финале с двумя экстра-таймами

"Краковия" впервые в истории боролась за трофей в решающем поединке

Украинский защитник Алексей Дитятьев взял Кубок Польши в составе "Краковии", обыграв прошлогоднего триумфатора "Лехию". Для определения победителя в решающем матче командам понадобились два экстра-тайма. Ранее мы сообщали, что украинский футболист, который не подошел "Карпатам", в шаге от победы в Кубке Польши, хоть 31-летний Дитятьев и пропускал полуфинальный поединок из-за дисквалификации.

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Основное время финала между "Краковией" и "Лехией" закончилось 2:2, и команды решали судьбу золотых медалей в экстра-таймах, где удачливее оказались "полосатые". Матеуш Вдовяк забил решающий мяч на 117-й минуте встречи – 3:2. Украинец появился на поле в концовке второго экстра-тайма.

Отметим, что для "Краковии" это был первый в истории выход в финал национального Кубка. И сразу – титул!

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Напомним, что украинский центральный защитник Алексей Дитятьев стал игроком польской "Краковии" летом 2017 года. Изначально контракт Дитятьева с польским клубом был рассчитан на два сезона, но затем уроженец Новой Каховки решил задержаться там подольше.

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Отметим, что в польский клуб Алексей перешел абсолютно бесплатно, поскольку львовские "Карпаты" расторгли с ним контракт. Также в чемпионате Украины защитник успел поиграть за "Ворсклу" и "Олимпик".

Смотрите, как "Краковия" играла против "Шахтера"

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