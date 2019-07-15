Украинский защитник забил дебютный гол в Португалии
Валерий Бондаренко осваивается в бывшей команде Луиша Каштру
Украинский защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко забил первый гол за португальский клуб "Витория Гимараэш", где он будет выступать на протяжении следующего сезона. Украинец отличился в контрольном матче с "Фамаликаном" (5:2). Валерий вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм, а свой гол забил перед самым перерывом.
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Бондаренко пополнил состав "Шахтера" прошлой зимой, перейдя из "Александрии", но за полгода в "Шахтере" 25-летний защитник провел только один матч. Правда, этому поспособствовала травма. Теперь Бондаренко будет набираться опыта в бывшей команде нового наставника "Шахтера" Луиша Каштру.
Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.
Также мы писали, что бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо". Он достался москвичам бесплатно, так как контракт с "горняками" завершился. Также перед этим в российский Рубин перебрался экс-"горняк" Олег Данченко.
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