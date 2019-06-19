Украинское дерби на Кубке Америки завершилось в пользу динамовца

Команда Карлоса Самбрано обыграла сборную Марсело Морено

Фото: AFP

На Кубке Америки состоялось дерби двух экс-представителей чемпионата Украины – динамовец Карлос Самбрано, представляющий Перу, обыграл бывшего нападающего "Шахтера" Марсело Морено из Боливии, выступающего нынче за китайский "Чанчунь Ятай".

Оба игрока вышли в стартовых составах своих команд, а Морено даже отличился забитым мячом с пенальти, но в итоге победу отпраздновала команда Перу. Отметим, контракт Самбрано принадлежит "Динамо", но он на правах аренды выступает за швейцарский "Базель".

Перуанцуы набрали четыре очка и занимают второе место в группе А. Столько же очков имеет Бразилия, сыгравшая вничью с Венесуэлой, поэтому звание победителя квартета команды разыграют в заключительном туре в очном поединке.

Боливия – Перу – 1:3

Голы: Морено (28, пен) – Герреро (45), Фарфан (55), Флорес (90)

Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Джузино, Бехарано, Сааведра (Вака, 73), Хустиниано, Сауседо (Фернандес, 71), Чумасеро, Кастро (Альварес, 80), Морено.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано (Араухо, 85), Абрам, Трауко, Тапия, Йотун, Поло, Фарфан, Куэва (Флорес, 79), Герреро (Гонсалес, 90).

Предупреждения: Самбрано (27), Чумасеро (30), Герреро (42), Фернандес (72), Акин (82).

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:

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