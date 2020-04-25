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Украинского футболиста включили в сборную худших партнеров Месси

25 апреля, 15:39

Александр Трикиша

Украинский защитник играл вместе с Месси в "Барселоне"

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров знаменитого аргентинца Лионеля Месси по версии британского издания The Sun. Чигринский играл с Месси в испанской "Барселоне" в сезоне 2009/2010 годов. Недавно Marca включила Чигринского в символическую сборную из провальных трансферов "Барселоны" в XXI веке.

Четыре игрока представляют сборную Аргентины, остальные в разное время пересекались с аргентинцем в "Барселоне".

Полностью сборная выглядит следующим образом:

  • Вратарь: Вилли Кабальеро (сборная Аргентины)
  • Защитники: Дуглас, Сантьяго Вергини, Дмитрий Чигринский, Марк Муньеса
  • Полузащитники: Алекс Сонг, Энцо Перес (сборная Аргентины), Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг, Рики Альварес (сборная Аргентины),
  • Нападающий: Франко Ди Санто (сборная Аргентины)

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Некоторое время назад экс-игрок испанского гранда Тьерри Анри рассказал, почему Гвардиола невзлюбил Чигринского в "Барселоне". Оказывается, диагональные передачи не вписывались в модель игры тренера каталонцев.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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Барселона Лионель Месси Дмитрий Чигринский

Источник: Сегодня|Спорт

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