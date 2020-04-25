Украинского футболиста включили в сборную худших партнеров Месси

Украинский защитник играл вместе с Месси в "Барселоне"

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших партнеров знаменитого аргентинца Лионеля Месси по версии британского издания The Sun. Чигринский играл с Месси в испанской "Барселоне" в сезоне 2009/2010 годов. Недавно Marca включила Чигринского в символическую сборную из провальных трансферов "Барселоны" в XXI веке.

Четыре игрока представляют сборную Аргентины, остальные в разное время пересекались с аргентинцем в "Барселоне".

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Вилли Кабальеро (сборная Аргентины)

Вилли Кабальеро (сборная Аргентины) Защитники: Дуглас, Сантьяго Вергини, Дмитрий Чигринский, Марк Муньеса

Дуглас, Сантьяго Вергини, Дмитрий Чигринский, Марк Муньеса Полузащитники: Алекс Сонг, Энцо Перес (сборная Аргентины), Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг, Рики Альварес (сборная Аргентины),

Алекс Сонг, Энцо Перес (сборная Аргентины), Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг, Рики Альварес (сборная Аргентины), Нападающий: Франко Ди Санто (сборная Аргентины)

Реклама

Некоторое время назад экс-игрок испанского гранда Тьерри Анри рассказал, почему Гвардиола невзлюбил Чигринского в "Барселоне". Оказывается, диагональные передачи не вписывались в модель игры тренера каталонцев.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама