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Украинского полузащитника оценили за матч с Роналду и компанией: "Лечче" с боями уступил "Ювентусу"

27 июня, 09:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Евгений Шахов сделал ошибку, которая привела к голу, а Криштиану забил 9-й пенальти в сезоне

В ночь на субботу по киевскому времени в Италии завершился первый матч 28-го тура, в котором "Ювентус" разгромил "Лечче" со счетом 4:0..Впрочем, победа далась хозяевам нелегко: лишь после удаления защитника аутсайдера, а все мячи туринцы забили во втором тайме.

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Популярный аналитический портал Who Scored выставил оценки участникам поединка. Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов вышел в стартовом составе впервые с января и отыграл все 90 минут. К сожалению, его ошибка привела к первому голу в ворота гостей. Так вышло, что Шахов сделал неточный пас в обороне – мяч прилетел к Роналду, а тот отпасовал на Пауло Дибалу. Смотрите, как отличился аргентинец.

В итоге Евгений получил оценку 5,6 балла: ниже – только у двух центральных защитников "Лечче". А самую высокую оценку заслужил вратарь Габриэл – 7,1.

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А вот Роналду и Дибалу оценили высоко: 8,3 и 7,8 соответственно. Также среди лучших – нидерландский автор гола Маттейс де Лигт (8,0) и босниец Миралем Пьянич (7,8). Интересно, что португалец забил 23 мяча в Серии А (9 – с пенальти) и отстает лишь от Чиро Иммобиле из "Лацио". У римлянина 27 голов, из которых 10 – с "точки".

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футбол оценки Криштиану Роналду Ювентус Турин Евгений Шахов Лечче Италия

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