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Украинского тренера выгнали из белорусского клуба по политическим причинам

21 июня, 13:18

Новое руководство клуба считает, что тренировать команду должны белорусские специалисты

Роман Пилипчук. Фото: "Динамо" Минск
Роман Пилипчук. Фото: "Динамо" Минск.

В конце мая минское "Динамо" объявило об отставке главного тренера команды украинца Роман Пилипчук. Вместе с ним команду покинули ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук. В интервью сайту euro-football.ru Денис Попов рассказал, что это было политическое решение.

"В клубе произошла смена руководства. До этого у него был частный владелец Чиж, а сейчас команда стала бюджетной от Горисполкома. Это больше политический момент: там решили, что тренировать команду должны быть местные белорусские специалисты. Нам так и сказали – что мы, к сожалению, уходим не по спортивному принципу", – рассказал Попов.

Пилипчук возглавил "Динамо" только 1 февраля 2019 года. До этого он работал главным тренером в молдавской "Дачие", донецком "Олимпике", латвийском "Спартаке", а также ассистентом в российских "Шиннике", "Балтике", московском "Динамо", "Ахмате", московским "Спартаке", а также в национальной и молодежной сборной Таджикистана.

Напомним, что новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал Луиш Каштру. Португальский специалист заменил на посту своего соотечественника Паулу Фонсеку, ушедшего в "Рому". Предыдущим местом работы Каштру был клуб "Витория Гимарайнш".

А киевское "Динам" продлило соглашение с Александром Хацкевичем еще на два сезона. Руководство киевлян решило дать белорусу еще один шанс, несмотря на то, что за два гола он сумел выиграть лишь Суперкубок Украины.


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Тег Динамо Минск, чемпионат Беларуси, Роман Пилипчук

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