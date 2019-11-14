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Украину и Сербию рассудит шотландец, который не любит красные

14 ноября, 15:17

В этом году британец обслуживал товарищеский поединок сербов с Германией

Бобби Мэдден

Бобби Мэдден / Фото: Twitter

Заключительный поединок отбора к Евро-2020 между сборными Сербии и Украины, который состоится 17 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митич", рассудит шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом. На линиях ему будут помогать Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Четвертый арбитр – Дональд Робертсон. Начало встречи – в 16:00 по Киеву. Напомним, что сегодня команда Андрея Шевченко проведет спарринг с Эстонией, а на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция исторического матча Украина – Эстония с описанием всех опасных моментов и видео голов.

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41-летний Мэдден дебютировал на международной арене в 2008-му, а судьей ФИФА стал с 2010-го. Судил матчи квалификации чемпионата мираз-2014 и чемпионата Европы-2016. В среднем за матч показывает три желтые карточки и не любит красные. В сентябре 2018-го он обслуживал встречу Лиги Наций, в котором Сербия на выезде обыграла Литву 1:0. В этом году под его присмотром сербы расписали ничью в товарищеском матче с Германией 1:1. Мы уже писали, что сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами. В заключительном матче отбора Евро-2020 команде Андрея Шевченко не помогут Марлос и Мораес.

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Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии. Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда Королевского клуба в национальную команду.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины арбитр сборная Сербии квалификация Евро-2020

Источник: Украинская ассоциация футбола

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