Украину уже развели с Россией: обнародованы новые подробности формата Евро-2020

Команда Андрея Шевченко точно не сыграет со сборной РФ на стадии группового раунда финальной части

Шевченко в полушаге от выхода на Евро-2020 / Фото: Getty Images

Сборная Украины по футболу не сыграет в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года в случае выхода в финальную часть турнира. Согласно регламенту жеребьевки финальной части Евро-2020, сборные России и Украины не встретятся на групповом этапе. Сборная России, в случае попадания на Евро, сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

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Правда, при этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче плей-офф. При этом в поединках Евро-2020 на выбывание встреча команды Шевченко с россиянами уже не исключена.

Лидеры сборной – Марлос и Коноплянка / Фото: Facebook

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Кроме того, при жеребьевке группового этапа финальной части Евро-2020, в случае выхода на турнир, будут разведены сборные Армении и Азербайджана, а также Испании и Гибралтара. Сборная Косово не сможет сыграть со сборными Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Как мы писали ранее, Шевченко объявил состав сборной Украины на ломашние матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо". При этом получившего травму Никиту Бурду сменил его одноклубник по "Динамо" Артем Шабанов.

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Также сообщалось, ФИФА не заметила победы сборной Украины над Литвой и волевой ничьей с Нигерией. Команда Андрея Шевченко продолжает занимать 25-ю строчку в рейтинге ФИФА среди 211 национальных сборных.

Напомним также, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок Сербия – Украина, который состоится 17 ноября в Белграде. Такое решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанатами двух сборных.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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